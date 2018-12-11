Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, со сроком моего наказания определятся в этом году - Советский спорт
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    • ММА11 декабря 2018 20:59Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, со сроком моего наказания определятся в этом году

    После поединка с Макгрегором россиянин спровоцировал массовую драку.

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своем положении.

    Напомним, уроженец Дагестана после победы над ирландцем Конором Макгрегором покинул октагон и полез в драку с представителями его команды.

    "Заседание комиссии перенесли на 29 января, но решение может быть вынесено и раньше.

    Надеюсь, в этом году они определятся со сроком наказания, но использовать слово «наказание» считаю неуместным", – цитирует Нурмагомедова ТАСС.

    #смешанные единоборства#ufc#нурмагомедов хабиб#макгрегор конор
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