Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, со сроком моего наказания определятся в этом году

ММА 11 декабря 2018 20:59 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

После поединка с Макгрегором россиянин спровоцировал массовую драку.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своем положении.

Напомним, уроженец Дагестана после победы над ирландцем Конором Макгрегором покинул октагон и полез в драку с представителями его команды.

"Заседание комиссии перенесли на 29 января, но решение может быть вынесено и раньше.

Надеюсь, в этом году они определятся со сроком наказания, но использовать слово «наказание» считаю неуместным", – цитирует Нурмагомедова ТАСС.