Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, со сроком моего наказания определятся в этом году

После поединка с Макгрегором россиянин спровоцировал массовую драку.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своем положении.
Напомним, уроженец Дагестана после победы над ирландцем Конором Макгрегором покинул октагон и полез в драку с представителями его команды.
"Заседание комиссии перенесли на 29 января, но решение может быть вынесено и раньше.
Надеюсь, в этом году они определятся со сроком наказания, но использовать слово «наказание» считаю неуместным", – цитирует Нурмагомедова ТАСС.