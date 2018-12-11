Тренер Макгрегора: Виски приносит Конору больше заработка, чем выступления в UFC - Советский спорт
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    • ММА11 декабря 2018 22:21Источник: «RT на русском»Автор: Гичунцев Артур

    Тренер Макгрегора: Виски приносит Конору больше заработка, чем выступления в UFC

    В крайнем поединке ирландец уступил чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову.

    Джон Кавана, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, не уверен, что его подопечный вернётся в октагон.

    «Будет ли он драться снова? Честно говоря, я не знаю. Я знаю, насколько тяжело он пережил два поражения подряд, пускай одно из них и было в боксе. Ему уже 30 лет, и его брендовый виски приносит ему больше заработка, чем выступления в UFC.

    Готовы ли вы при этом просыпаться каждое утро, чтобы получать по лицу? Я так не думаю. Вместе с тем он может мне позвонить хоть завтра и сказать, что будет драться в марте. Так что я не знаю», – приводит слова специалиста RT со ссылкой на Bloody Elbow.

    Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор связался с ним после боя с Нурмагомедовым и заявил о желании провести еще один бой с уроженцем Дагестана.

    #смешанные единоборства#ufc#макгрегор конор
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