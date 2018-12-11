Тренер Макгрегора: Виски приносит Конору больше заработка, чем выступления в UFC

ММА 11 декабря 2018 22:21 Источник: «RT на русском» Автор: Гичунцев Артур

В крайнем поединке ирландец уступил чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову.

Джон Кавана, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, не уверен, что его подопечный вернётся в октагон.

«Будет ли он драться снова? Честно говоря, я не знаю. Я знаю, насколько тяжело он пережил два поражения подряд, пускай одно из них и было в боксе. Ему уже 30 лет, и его брендовый виски приносит ему больше заработка, чем выступления в UFC.

Готовы ли вы при этом просыпаться каждое утро, чтобы получать по лицу? Я так не думаю. Вместе с тем он может мне позвонить хоть завтра и сказать, что будет драться в марте. Так что я не знаю», – приводит слова специалиста RT со ссылкой на Bloody Elbow.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор связался с ним после боя с Нурмагомедовым и заявил о желании провести еще один бой с уроженцем Дагестана.