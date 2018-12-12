Александр Шлеменко: Сейчас на меня не давят проблемы, которые были последние четыре года - Советский спорт
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    • ММА12 декабря 2018 19:11Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

    Александр Шлеменко: Сейчас на меня не давят проблемы, которые были последние четыре года

    Российский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя с немцем Йонасом Билльштейном на турнире RCC 5, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

    «Сейчас на меня не давят проблемы, которые были последние четыре года. На тренировках чувствую себя легко, поэтому буду уже сам создавать проблемы сопернику. В качестве андердога всегда проще выходить на бой. Это идет на пользу. Я понимаю, что Йонас – ярко выраженный боец, хорошо пользуется своими навыками. Многие считают, что в этом аспекте у меня проблемы, но я к этому готовился.

    Моя главная проблема - это то, что я выступаю не в своей весовой категории, поэтому изначально планировали драться в промежуточном весе, но соперник слетел, поэтому я для себя попросил одно преимущество в этом бою - это пять раундов. Бой с Билльштейном будет непростой, но я постараюсь закончить бой раньше. Моя задача работать чуть-чуть похитрее, и все получится», - цитирует Шлеменко РИА Новости.

    На счету 34-летнего россиянина в профессиональной карьере 56 побед при 12 поражениях. У 27-летнего немца 20 побед, пять поражения и одна ничья.

    #шлеменко александр#билльштейн йонас#смешанные единоборства
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