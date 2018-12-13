Александр Шлеменко: Моя главная проблема – это то, что я выступаю не в своей весовой категории

ММА 13 декабря 2018 06:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

В крайнем бою уроженец Омска проиграл россиянину Анатолию Токову на турнире Bellator.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя с представителем Германии Йонасом Билльштайном на турнире RCC 5, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

"Сейчас на меня не давят проблемы, которые были последние 4 года. На тренировках чувствую себя легко, поэтому буду уже сам создавать проблемы сопернику.

В качестве андердога всегда проще выходить на бой. Это идет на пользу. Я понимаю, что Йонас – ярко выраженный боец, хорошо пользуется своими навыками. Многие считают, что в этом аспекте у меня проблемы, но я к этому готовился.

Моя главная проблема – это то, что я выступаю не в своей весовой категории, поэтому изначально планировали драться в промежуточном весе, но соперник слетел, поэтому я для себя попросил одно преимущество в этом бою – это пять раундов. Бой с Билльштайном будет непростой, но я постараюсь закончить бой раньше. Моя задача работать чуть-чуть похитрее, и все получится", – приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.