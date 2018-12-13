Сосновский проведет поединок с Альбини - Советский спорт
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    • ММА13 декабря 2018 17:23Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

    Сосновский проведет поединок с Альбини

    Российский боец смешанного стиля Дмитрий Сосновский следующий поединок в UFC проведет 2 февраля в Бразилии против Джуниора Альбини.

    "Сейчас я готовлюсь к своему второму поединку в UFC, - сказал Сосновский агентству ТАСС. - Планируется, что бой пройдет 2 февраля в Бразилии, соперник - Джуниор Альбини. Я готовлюсь к бою в American Top Team в Москве. Джуниор - опасный соперник, даже несмотря на то, что проиграл последние два боя".

    Дмитрий Сосновский дебютировал в UFC в марте нынешнего года, победив на турнире в Лондоне местного бойца Марка Годбира. В активе россиянина 11 побед и ни одного поражения в ММА.

    #сосновский дмитрий#ufc
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