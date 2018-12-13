Сосновский проведет поединок с Альбини

ММА 13 декабря 2018 17:23 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Сосновский следующий поединок в UFC проведет 2 февраля в Бразилии против Джуниора Альбини.

"Сейчас я готовлюсь к своему второму поединку в UFC, - сказал Сосновский агентству ТАСС. - Планируется, что бой пройдет 2 февраля в Бразилии, соперник - Джуниор Альбини. Я готовлюсь к бою в American Top Team в Москве. Джуниор - опасный соперник, даже несмотря на то, что проиграл последние два боя".

Дмитрий Сосновский дебютировал в UFC в марте нынешнего года, победив на турнире в Лондоне местного бойца Марка Годбира. В активе россиянина 11 побед и ни одного поражения в ММА.