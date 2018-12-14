Шлеменко заявил, что его бой в RCC может стать последним в карьере

ММА 14 декабря 2018 11:04 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

В крайнем бою уроженец Омска проиграл россиянину Анатолию Токову на турнире Bellator.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о планах на будущее.

"Может ли этот бой оказаться последним в карьере? Сложный вопрос. Главное понимать, для чего ты то или иное решение принимаешь. Я получил в боях достаточно и не хотел бы завершать карьеру, но разные обстоятельства существуют. Вдруг я выступлю, а у меня и у организации RCC будет желание, чтобы я выступил еще раз.

Почему я говорил про завершение карьеры – у меня закончился большой этап отношений с Bellator, и в такой момент ты все равно держишь в голове все варианты. Вариант с завершением карьеры тоже рассматриваешь, и я назвал его.

Честно, сейчас тяжело становится все совмещать: и тренерство, и когда у тебя все больше общественной работы. Вот сейчас у нас в Омске есть проблема – отмена выплат по семейному образованию. Мне сегодня предлагали поучаствовать в круглом столе в 12 часов дня, хотя бы даже по скайпу", – приводит слова Шлеменко телеканал "Матч ТВ".

15 декабря в Екатеринбурге россиянин сразится с представителем Германии Йонасом Билльштайном на турнире RCC 5.