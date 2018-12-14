Жорж Сен-Пьер: Хабиб стал интереснее, после того как побил Макгрегора

ММА 14 декабря 2018 20:09 Источник: MMA Fighting Автор: Сметанникова Дарья

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер намекнул, что может завершить карьеру в смешанных единоборствах.

«Хабиб сказал, что хочет драться со мной до того, как он провел бой с Конором Макгрегором. В тот момент мне это не было интересно. Он не был так знаменит, не одерживал на тот момент крупных побед. Теперь он стал интереснее, после того как побил Макгрегора.

Но я не собираюсь сам искать схватки. В UFC понимают, что моя карьера подходит к концу. У меня не так много боев. один, два. Максимум — три. Возможно, что их и вовсе нет. Возможно я и не вернусь, все в полном порядке», - цитирует Сен-Пьера MMAFighting.