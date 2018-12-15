Чендлер стал чемпионом Bellator, Мир проиграл Айяле - Советский спорт
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    • ММА15 декабря 2018 10:19Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Чендлер стал чемпионом Bellator, Мир проиграл Айяле

    Турнир прошел на Гавайях.

    Чемпион Bellator в легком весе Брент Примус проиграл американцу Майклу Чендлеру.

    Бой прошел всю дистанцию. По его итогам судьи отдали победу Ченделеру. Также на этом турнире выступил Фрэнк Мир, который проиграл нокаутом Джейви Айяле во втором раунде.

    Bellator 212

    Основной кард

    Майкл Чендлер – Брент Примус – победа Чендлера единогласным решением судей

    Джейви Айала – Фрэнк Мир – победа Айалы приёмом во втором раунде

    Эй Джей Макки – Дэниэл Кроуфорд – победа Макки приёмом в первом раунде

    Джулиана Веласкес – Алехандра Лара – победа Веласкес раздельным решением судей

    Сэм Сицилия – Жерек Кампос – победа Сицилии раздельным решением судей

    #смешанные единоборства#Bellator (промоутерская компания)
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