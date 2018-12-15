Александр Шлеменко: Дышу хорошо, легко и готов к новым успехам - Советский спорт
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    • ММА15 декабря 2018 21:37Источник: «Р-Спорт»

    Александр Шлеменко: Дышу хорошо, легко и готов к новым успехам

    Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе над немцем Йонасом Билльштайном.

    – Он умеет душить, но на каждое действие есть контрдействие. Я тоже делал все правильно, но у меня не получалось вставать. И была интрига, после первого раунда все выдохнули и подумали: хоть бы во втором продержался.

    Если честно, считаю, мало кто может выдержать против меня пять раундов. Три раунда проще, а в пятираундовом бою я не дам шансов. Я прям сейчас готов провести! Я готов дальше драться.

    Я медийный свободный агент. Вариантов подраться много, - продолжил боец. – Все эти четыре года Шлеменко мешал Bellator, сейчас Шлеменко свободен от этой обузы. Я дышу хорошо, легко и готов к новым успехам, – приводит слова Шлеменко «Р-Спорт».

    Напомним, Шлеменко одержал победу удушающим приемом во втором раунде и прервал серию из трех поражений подряд. Теперь на его счету 57 побед и 12 поражений.

    #RCC#шлеменко александр#билльштейн йонас
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