Алексей Олейник: Шлеменко вполне может драться в UFC, но все зависит от него и его желания

ММА 15 декабря 2018 23:29

Российский боец UFC Алексей Олейник – о победе Александра Шлеменко над немцем Йонасом Билльштейном на турнире RCC 5 в Екатеринбурге.

– Саша красавчик! Тут говорят, что он вернулся. Хотя я считаю, что он и не уходил. Это реально боец мирового уровня. Все знают, что Саша является крутейшим ударником. Если попасться под его приемы, то разорвет любого.

Да, у него есть какие-то нюансы в борьбе, но он их с лихвой перекрывает своей ударной техникой. Выступление в UFC зависит только от Саши и его желания. Он вполне может там драться, но он сам решит, – приводит слова Олейника «Р-Спорт».