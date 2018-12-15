Алексей Олейник: Шлеменко вполне может драться в UFC, но все зависит от него и его желания - Советский спорт
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    • ММА15 декабря 2018 23:29

    Алексей Олейник: Шлеменко вполне может драться в UFC, но все зависит от него и его желания

    Российский боец UFC Алексей Олейник – о победе Александра Шлеменко над немцем Йонасом Билльштейном на турнире RCC 5 в Екатеринбурге.

    – Саша красавчик! Тут говорят, что он вернулся. Хотя я считаю, что он и не уходил. Это реально боец мирового уровня. Все знают, что Саша является крутейшим ударником. Если попасться под его приемы, то разорвет любого.

    Да, у него есть какие-то нюансы в борьбе, но он их с лихвой перекрывает своей ударной техникой. Выступление в UFC зависит только от Саши и его желания. Он вполне может там драться, но он сам решит, – приводит слова Олейника «Р-Спорт».

    #ufc#Олейник Алексей#шлеменко александр#билльштейн йонас
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