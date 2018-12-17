Эл Яквинта: Мой стиль идеально подходит, чтобы победить Фергюсона

ММА 17 декабря 2018 10:51 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

В субботу американец выиграл бой с Кевином Ли.

Боец UFC Эл Яквинта выразил желание провести бой с бывшим временным чемпионом организации в легком весе Тони Фергюсоном, сообщает «Газета.Ru».

«Считаю, что Фергюсон – подходящий соперник, – приводит MMAjunkie слова 31-летнего американца. – Думаю, мой стиль идеально подходит для того, чтобы его одолеть.

Я хочу с ним драться. У него не было в соперниках такого нокаутера, как я. Думаю, смогу с ним справиться».

Напомним, в субботу Яквинта победил решением судей другого американца – Кевина Ли. Бой проходил в рамках турнира UFC on Fox в Милуоки.

Ранее в апреле Яквинта потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.