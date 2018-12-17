Магомедшарипов подтвердил информацию о бое против Стивенса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    1-й период
    Куньлунь Ред Стар
    Амур
    0
    0
  • Сербия - Суперлига
    21-й тур / 22-й тур
    начало в 15:00
    Земун
    Динамо Вр
    0
    0
    • ММА17 декабря 2018 14:07Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Магомедшарипов подтвердил информацию о бое против Стивенса

    Ранее об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани.

    Российский боец UFC Забит Магомедшарипов вернется в октагон на турнире организации под номером 235, который пройдет 2 марта в Лас-Вегасе, а его соперником станет Джереми Стивенс.

    «Источники Ариэля Хельвани редко ошибаются. #UFC235», – написал россиянин на своей странице в Twitter.

    Напомним, в крайнем поединке Стивенс одержал победу над бразильцем Жозе Алду.

    #ufc#смешанные единоборства#магомедшарипов забит
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта