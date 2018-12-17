Магомедшарипов подтвердил информацию о бое против Стивенса

ММА 17 декабря 2018 14:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов вернется в октагон на турнире организации под номером 235, который пройдет 2 марта в Лас-Вегасе, а его соперником станет Джереми Стивенс.

«Источники Ариэля Хельвани редко ошибаются. #UFC235», – написал россиянин на своей странице в Twitter.

Напомним, в крайнем поединке Стивенс одержал победу над бразильцем Жозе Алду.