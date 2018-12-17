Скотт Кокер: У UFC просто закончились снаряды

ММА 17 декабря 2018 14:58 Источник: Vmma.ru Автор: Липкин Антон

У боя Емельяненко – Бейдер не будет конкуренции с UFC.

Президент Bellator Скотт Кокер высказался об отмене турнира UFC, проведение которого планировалось в те же сроки, что и турнира Bellator 214. В его рамках запланирован финал Гран-при в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.

«Это здорово, что тебе никто не противостоит, – приводит Vmma.ru слова Кокера. – У них не получилось это сделать из-за проблем с составом.

Кого они поставят на бой? Если вы хотите противопоставить кого-то турниру, где состоится Федор – Бейдер, то вам нужно показать свой максимум. Думаю, у них просто закончились снаряды».

Напомним, бой Емельяненко – Бейдер пройдет 26 января. Руководство UFC отменило свой турнир из-за того, что не смогло договориться о проведении главного боя.