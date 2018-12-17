Скотт Кокер: У UFC просто закончились снаряды - Советский спорт
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    • ММА17 декабря 2018 14:58Источник: Vmma.ruАвтор: Липкин Антон

    Скотт Кокер: У UFC просто закончились снаряды

    У боя Емельяненко – Бейдер не будет конкуренции с UFC.

    Президент Bellator Скотт Кокер высказался об отмене турнира UFC, проведение которого планировалось в те же сроки, что и турнира Bellator 214. В его рамках запланирован финал Гран-при в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.

    «Это здорово, что тебе никто не противостоит, – приводит Vmma.ru слова Кокера. – У них не получилось это сделать из-за проблем с составом.

    Кого они поставят на бой? Если вы хотите противопоставить кого-то турниру, где состоится Федор – Бейдер, то вам нужно показать свой максимум. Думаю, у них просто закончились снаряды».

    Напомним, бой Емельяненко – Бейдер пройдет 26 января. Руководство UFC отменило свой турнир из-за того, что не смогло договориться о проведении главного боя.

    #Bellator (промоутерская компания)#кокер скотт#ufc#емельяненко федор#бейдер райан
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