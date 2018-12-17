Дана Уайт: Судьи поступили правильно, отдав победу Яквинте, Ли выдохся уже в третьем раунде - Советский спорт
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    • ММА17 декабря 2018 19:44Источник: Fox Sports on MSNАвтор: Гичунцев Артур

    Дана Уайт: Судьи поступили правильно, отдав победу Яквинте, Ли выдохся уже в третьем раунде

    Американец одержал победу над своим соотечественником по решению судей.

    Президент UFC Дана Уайт оценил выступление Эла Яквинты в поединке с Кевином Ли на турнире UFC on FOX 31.

    "Думаю, судьи поступили правильно, отдав победу Яквинте. Не сомневаюсь, что пятый раунд остался за ним. А что касается Ли, то Кевин выдохся уже в третьем раунде.

    В апреле Яквинта провел бой с Нурмагомедовым и показал хорошее выступление. После этого поединка он должен был оказаться выше в рейтинге, чем его поставили. Но в бою с Ли он еще раз показал, на что способен", – приводит слова Уайта FOX Sports.

    #смешанные единоборства#ufc#яквинта эл#ли кевин#уайт дана
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