Дана Уайт: Судьи поступили правильно, отдав победу Яквинте, Ли выдохся уже в третьем раунде

ММА 17 декабря 2018 19:44 Источник: Fox Sports on MSN Автор: Гичунцев Артур

Американец одержал победу над своим соотечественником по решению судей.

Президент UFC Дана Уайт оценил выступление Эла Яквинты в поединке с Кевином Ли на турнире UFC on FOX 31.

"Думаю, судьи поступили правильно, отдав победу Яквинте. Не сомневаюсь, что пятый раунд остался за ним. А что касается Ли, то Кевин выдохся уже в третьем раунде.

В апреле Яквинта провел бой с Нурмагомедовым и показал хорошее выступление. После этого поединка он должен был оказаться выше в рейтинге, чем его поставили. Но в бою с Ли он еще раз показал, на что способен", – приводит слова Уайта FOX Sports.