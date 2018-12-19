Нурмагомедов рассказал, почему выходит на бои без российского флага

ММА 19 декабря 2018 10:42 Источник: URA.RU Автор: Сметанникова Дарья

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, почему он выходит на бои в папахе, но без российского флага.

«Я всегда выхожу. Там наверху на экранах показан флаг страны. Меня и в Америке все называют — кто не знает Дагестан, Чечню, Кавказ — русским. И, если вы заметили, даже иностранные бойцы, которые про меня говорят, все говорят, что я русский. Так что для них мы — одна нация, для них мы — одни люди. Самое главное, чтобы наши люди россияне не разделяли. Такие, как ты, например. Чтобы такие глупые вопросы мне не задавали.

Там, за границей, нас никто не разделяет. Разделяют внутри люди, которые хотят, чтобы мы были разделенными», - приводит слова Нурмагомедова URA.ru.