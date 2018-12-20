Александр Шлеменко: Считаю Бейдера фаворитом в бою против Федора Емельяненко - Советский спорт
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ММА20 декабря 2018 09:25Источник: Life.ruАвтор: Гичунцев Артур

Александр Шлеменко: Считаю Бейдера фаворитом в бою против Федора Емельяненко

Поединок состоится в 26 января в рамках финала Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко дал прогноз на бой американца Райана Бейдера и россиянина Федора Емельяненко.

"Конечно же, мне бы хотелось, чтобы Федор стал чемпионом. Но в этом бою я считаю фаворитом Бейдера. Он очень хорошего уровня борец. Да, Федор быстрый, может ударить тяжело, но мне почему-то кажется, что американец окажется готов к этому.

Райан будет переводить Емельяненко и делать все для того, чтобы Федор устал и не смог драться. 60% на 40% я поставлю на Бейдера. Думаю, он будет проводить тейкдауны, контролировать и отрабатывать в партере", – цитирует Шлеменко Лайф.

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