Нурмагомедов поздравил Кормье, который был признан лучшим бойцом 2018 года по версии ESPN

ММА 20 декабря 2018 11:22 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Американец является чемпионом в двух весовых категориях.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего партнера по тренировкам Даниэля Кормье, признанного бойцом года года по версии ESPN.

«Поздравляю, мой брат. Ты заслуживаешь все, что имеешь», – написал уроженец Дагестана в своем Instagram.

Напомним, Кормье в уходящем году сумел защитить титул в полутяжелом весе, техническим нокаутом победив Волкана Оздемира.

Также американец выиграл чемпионский пояс UFC в тяжелом весе, нокаутировав Стипе Миочича, а в ноябре защитил титул, победив Деррика Льюиса.