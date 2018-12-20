Нурмагомедов поздравил Кормье, который был признан лучшим бойцом 2018 года по версии ESPN - Советский спорт
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    • ММА20 декабря 2018 11:22Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

    Нурмагомедов поздравил Кормье, который был признан лучшим бойцом 2018 года по версии ESPN

    Американец является чемпионом в двух весовых категориях.

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего партнера по тренировкам Даниэля Кормье, признанного бойцом года года по версии ESPN.

    «Поздравляю, мой брат. Ты заслуживаешь все, что имеешь», – написал уроженец Дагестана в своем Instagram.

    Напомним, Кормье в уходящем году сумел защитить титул в полутяжелом весе, техническим нокаутом победив Волкана Оздемира.

    Также американец выиграл чемпионский пояс UFC в тяжелом весе, нокаутировав Стипе Миочича, а в ноябре защитил титул, победив Деррика Льюиса.

    #нурмагомедов хабиб#кормье даниэль#ufc#смешанные единоборства
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