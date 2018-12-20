Даниэль Кормье: Никогда не говорил, что Джонс не выиграл наш бой

Американец вернется в октагон 29 декабря.
Чемпион UFC Даниэль Кормье высказался в адрес своего соотечественника Джона Джонса, с которым встречался дважды и оба раза терпел поражение.
"Никогда не говорил, что Джонс не выиграл наш бой. Даже когда все говорили, что поединок был нечестным, а Джон сжульничал, я все равно твердил, что он победил.
В любом случае, Джон является единственным соперником, в крови которого обнаружили стероиды. Человек говорит, что вещества попали из-за щепотки соли в бассейне, то возникает вопрос – а откуда там эта щепотка? Не важно, что было в бассейне, если в твоем организме нашли стероиды", – приводит слова Кормье BJPenn.
Напомним, Джонс 29 декабря проведет бой против шведа Александра Густафссона.