Даниэль Кормье: Никогда не говорил, что Джонс не выиграл наш бой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    Динамо М
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 15:30
    Сибирь
    Амур
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Барыс
    Локомотив
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Иордания
    Киргизия
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Бахрейн
    Таджикистан
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    СКА
    Динамо Р
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Спартак
    Салават Юлаев
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Йокерит
    ЦСКА
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Слован
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Северсталь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Витязь
    ХК Сочи
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Торпедо
    Автомобилист
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Ак Барс
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    0
    0
    • ММА20 декабря 2018 13:06Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Даниэль Кормье: Никогда не говорил, что Джонс не выиграл наш бой

    Американец вернется в октагон 29 декабря.

    Чемпион UFC Даниэль Кормье высказался в адрес своего соотечественника Джона Джонса, с которым встречался дважды и оба раза терпел поражение.

    "Никогда не говорил, что Джонс не выиграл наш бой. Даже когда все говорили, что поединок был нечестным, а Джон сжульничал, я все равно твердил, что он победил.

    В любом случае, Джон является единственным соперником, в крови которого обнаружили стероиды. Человек говорит, что вещества попали из-за щепотки соли в бассейне, то возникает вопрос – а откуда там эта щепотка? Не важно, что было в бассейне, если в твоем организме нашли стероиды", – приводит слова Кормье BJPenn.

    Напомним, Джонс 29 декабря проведет бой против шведа Александра Густафссона.

    #ufc#смешанные единоборства#кормье даниэль#джонс джон
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта