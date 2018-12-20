Даниэль Кормье: Никогда не говорил, что Джонс не выиграл наш бой

ММА 20 декабря 2018 13:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Американец вернется в октагон 29 декабря.

Чемпион UFC Даниэль Кормье высказался в адрес своего соотечественника Джона Джонса, с которым встречался дважды и оба раза терпел поражение.

"Никогда не говорил, что Джонс не выиграл наш бой. Даже когда все говорили, что поединок был нечестным, а Джон сжульничал, я все равно твердил, что он победил.

В любом случае, Джон является единственным соперником, в крови которого обнаружили стероиды. Человек говорит, что вещества попали из-за щепотки соли в бассейне, то возникает вопрос – а откуда там эта щепотка? Не важно, что было в бассейне, если в твоем организме нашли стероиды", – приводит слова Кормье BJPenn.

Напомним, Джонс 29 декабря проведет бой против шведа Александра Густафссона.