UFC презентовал русскоязычную версию сайта

ММА 20 декабря 2018 13:54 Источник: UFC.com Автор: Спирин Дмитрий

20 декабря UFC запустил русскоязычную версию официального сайта.

На обновленной платформе фанаты ММА в России смогут найти расписание предстоящих поединков, статистику и разнообразный мультимедийный контент. Все показатели, а также время начала турниров будут отображены в привычных для России системах исчисления.

Помимо этого, на сайте будут доступны материалы, посвященные 25-летней истории UFC, глоссарий с подробным разъяснением правил и ключевых терминов MMA, описание основных вех в жизни промоушена, биографии бойцов, в том числе и тех, чье имя увековечено в Зале Славы UFC.

Также недавно UFC Russia запустила официальный русскоязычный канал на Youtube.