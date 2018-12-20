Филипе Луис может перейти в «Ювентус» на правах свободного агента

ММА 20 декабря 2018 13:58 Источник: Tuttosport Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Tuttosport.

Защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис может перебраться в чемпионат Италии.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован туринский "Ювентус", который рассматривает вариант с его трансфером летом 2019 года.

Отмечается, что 33-летний бразилец может заменить Алекса Сандро, который, вероятно, покинет команду. Им интересуются "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

Добавим, что контракт Луиса с "Атлетико" истекает по окончании текущего сезона.

На данный момент он провел 13 матчей в испанской примере, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.