Президент UFC рассказал о главной проблеме Макгрегора

ММА 21 декабря 2018 11:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

В крайнем поединке ирландец проиграл чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову.

Глава UFC Дана Уайт рассказал об отношении к ирландскому бойцу Конору Макгрегору.

"Трудно ли иметь дело с ним? Да, но это того стоит. Его главная проблема в том, что он не приходит вовремя.

Макгрегор веселый парень, отличный боец. На него интересно смотреть. Если б он еще и не опаздывал, то был бы идеален", – сказал Уайт в подкасте Barstool Sports.

Напомним, Макгрегор опоздал на пресс-конференцию, посвященную его бою против Нурмагомедова.