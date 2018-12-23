Тимофей Настюхин: И предположить не мог, что когда-нибудь подерусь с Альваресом

ММА 23 декабря 2018 19:27 Источник: bloodandsweat.ru

Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин – о предстоящем поединке с экс-чемпионом Bellator и UFC Эдди Альваресом.

– Что Вы делали, когда Вам предложили поединок с Альваресом? И как долго велись переговоры?

– Когда мне предложили бой с Альваресом, я находился дома, ничего особенного не делал, – приводит слова Настюхина Blood&Sweat. – На тот момент уже знал, что участвую в Гран-при, знал всех, кто будет там драться. Морально уже был готов встретиться с любым из них. То, что первым же моим соперником стал Альварес, меня не то чтобы удивило… в принципе, я был очень рад этому. Сейчас я уже полностью осознал, что буду драться с самим Эдди Альваресом, мы с командой уже немного посмотрели, как надо с ним работать, что я буду делать в этом бою.

– Когда и какой первый поединок Альвареса Вы увидели? Были ли вообще хоть когда-нибудь мысли, что рано или поздно, возможно, вы с ним встретитесь?

– Конечно, я смотрел его поединки с Чэндлером в Bellator, бешеные бои они там закатывали на огромных скоростях. Но это было очень давно. Потом следил за его карьерой в UFC — как он шел к этому поясу и как потом потерял его. Много его выступлений видел.

И, конечно, я даже предположить не мог, что когда-нибудь мне выпадет шанс подраться с ним, что я буду стоять напротив него в клетке. Волею судеб, так сказать, мне предоставился этот шанс. Тогда я смотрел на него глазами фаната и представить не мог, что однажды мы подеремся.

Напомним, бой Настюхин – Альварес состоится 31 марта в рамках турнира ONE Championship в Японии.