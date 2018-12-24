Турнир UFC перенесли из-за положительного допинг-теста Джонса - Советский спорт
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    • ММА24 декабря 2018 09:52Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

    Турнир UFC перенесли из-за положительного допинг-теста Джонса

    Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ММАJunkie.

    Турнир UFC под номером 232 пройдет в калифорнийском Инглвуде, а не в Лас-Вегасе, как планировалось ранее.

    Согласно источнику, причиной переноса стал проваленный допинг-тест американского бойца Джона Джонса. Напомним, спортсмен должен встретиться 29 декабря со шведом Александром Густафссоном. В анализах Джонса был обнаружен туринабол.

    Атлетическая комиссия штата Невада не успеет провести расследование и выдать разрешение американцу на спортивную деятельность в Лас-Вагасе, поэтому турнир, который намечен на 29 декабря, решили перенести в Инглвуд.

    Вице-президент UFC по вопросам здоровья и производительности спортсменов Джефф Новицки подчеркнул, что положительный тест Джонса не является нарушением антидопинговых правил, так как в крови были обнаружены лишь остатки туринабола, а не новое употребление вещества.

    #джонс джон#ufc#смешанные единоборства
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