Турнир UFC перенесли из-за положительного допинг-теста Джонса

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ММАJunkie.
Турнир UFC под номером 232 пройдет в калифорнийском Инглвуде, а не в Лас-Вегасе, как планировалось ранее.
Согласно источнику, причиной переноса стал проваленный допинг-тест американского бойца Джона Джонса. Напомним, спортсмен должен встретиться 29 декабря со шведом Александром Густафссоном. В анализах Джонса был обнаружен туринабол.
Атлетическая комиссия штата Невада не успеет провести расследование и выдать разрешение американцу на спортивную деятельность в Лас-Вагасе, поэтому турнир, который намечен на 29 декабря, решили перенести в Инглвуд.
Вице-президент UFC по вопросам здоровья и производительности спортсменов Джефф Новицки подчеркнул, что положительный тест Джонса не является нарушением антидопинговых правил, так как в крови были обнаружены лишь остатки туринабола, а не новое употребление вещества.