Даниэль Кормье: Джонс снова сдал положительный допинг-тест! USADA – посмешище

ММА 24 декабря 2018 11:48 Источник: Twitter.com Автор: Гичунцев Артур

Отметим, что Кормье дважды проиграл Джонсу.

Чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье в своем Твиттере прокомментировал последние события, связанные с Джоном Джонсом.

Ранее стало известно, что в крови американца обнаружили остатки допинга. В связи с этим его бой против шведа Александра Густафссона состоится в Инглвуде, а не в Лас-Вегасе, поскольку Атлетическая комиссия Невады не успеет провести расследование.

"Он снова сдал положительный допинг-тест! USADA – посмешище, Джефф Новицки – посмешище, Энди Фостер – посмешище, нахождение остатков туринабола в организме человека на протяжении 18 месяцев – посмешище. Атлетическая комиссия штата Невада тоже хороша", – написал Кормье.