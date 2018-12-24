Даниэль Кормье: Джонс снова сдал положительный допинг-тест! USADA – посмешище - Советский спорт
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    • ММА24 декабря 2018 11:48Источник: Twitter.comАвтор: Гичунцев Артур

    Даниэль Кормье: Джонс снова сдал положительный допинг-тест! USADA – посмешище

    Отметим, что Кормье дважды проиграл Джонсу.

    Чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье в своем Твиттере прокомментировал последние события, связанные с Джоном Джонсом.

    Ранее стало известно, что в крови американца обнаружили остатки допинга. В связи с этим его бой против шведа Александра Густафссона состоится в Инглвуде, а не в Лас-Вегасе, поскольку Атлетическая комиссия Невады не успеет провести расследование.

    "Он снова сдал положительный допинг-тест! USADA – посмешище, Джефф Новицки – посмешище, Энди Фостер – посмешище, нахождение остатков туринабола в организме человека на протяжении 18 месяцев – посмешище. Атлетическая комиссия штата Невада тоже хороша", – написал Кормье.

    #смешанные единоборства#ufc#кормье даниэль#джонс джон
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