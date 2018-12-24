Джон Джонс: USADA подтвердило мои слова о том, что я чистый спортсмен

ММА 24 декабря 2018 13:15 Источник: Twitter.com Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что Джонс снова провалил допинг-тест.

Американский боец UFC Джон Джонс прокомментировал информацию о проваленном допинг-тесте.

Ранее стало известно, что в крови Джонса обнаружили остатки допинга. В связи с этим его бой против шведа Александра Густафссона состоится в Инглвуде, а не в Лас-Вегасе, поскольку Атлетическая комиссия Невады не успеет провести расследование.

"Я сосредоточен на возвещении чемпионского титула в полутяжелом весе. Это моя главная цель.

Я прошел все тесты USADA перед этим боем, и USADA подтвердило мои слова о том, что я чистый спортсмен. Я благодарен Атлетической комиссии штата Калифорния за правильные решения и поддержку", – написал Джонс в своем твиттере.