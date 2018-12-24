Джон Джонс: USADA подтвердило мои слова о том, что я чистый спортсмен - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • ММА24 декабря 2018 13:15Источник: Twitter.comАвтор: Гичунцев Артур

    Джон Джонс: USADA подтвердило мои слова о том, что я чистый спортсмен

    Ранее сообщалось, что Джонс снова провалил допинг-тест.

    Американский боец UFC Джон Джонс прокомментировал информацию о проваленном допинг-тесте.

    Ранее стало известно, что в крови Джонса обнаружили остатки допинга. В связи с этим его бой против шведа Александра Густафссона состоится в Инглвуде, а не в Лас-Вегасе, поскольку Атлетическая комиссия Невады не успеет провести расследование.

    "Я сосредоточен на возвещении чемпионского титула в полутяжелом весе. Это моя главная цель.

    Я прошел все тесты USADA перед этим боем, и USADA подтвердило мои слова о том, что я чистый спортсмен. Я благодарен Атлетической комиссии штата Калифорния за правильные решения и поддержку", – написал Джонс в своем твиттере.

    #джонс джон#ufc#смешанные единоборства#допинг
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта