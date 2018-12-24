Нурмагомедов – о допинговом конфликте в UFC: Слишком много политики

ММА 24 декабря 2018 16:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В пробе бывшего чемпиона UFC Джона Джонса были найдены следы анаболического стероида. Бой американца с Александром Густафссоном на турнире UFC-232 перенесен из Невады в Калифорнию.

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал скандал вокруг этого боя.

«Слишком много политики», - кратко написал Нурмагомедов в своем твиттере.

Атлетическая комиссия штата Невада не успеет провести расследование и выдать разрешение американцу на спортивную деятельность в Лас-Вагасе, поэтому турнир, который намечен на 29 декабря, решили перенести в Инглвуд.

Вице-президент UFC по вопросам здоровья и производительности спортсменов Джефф Новицки подчеркнул, что положительный тест Джонса не является нарушением антидопинговых правил, так как в крови были обнаружены лишь остатки туринабола, а не новое употребление вещества.