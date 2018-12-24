Нурмагомедов попросил перенести слушание по делу о драке после боя с Макгрегором в Россию - Советский спорт
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    • ММА24 декабря 2018 18:00Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Нурмагомедов попросил перенести слушание по делу о драке после боя с Макгрегором в Россию

    6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора.

    Нурмагомедов обратился к президенту UFC Дана Уайту с просьбой перенести разбирательство по делу о потасовке после боя с Макгрегором из США в Россию.

    «Перенесите мое дело в Россию», - написал Нурмагомедов в своем твиттере.

    Напомним, после боя с ирландцем Нурмагомедов покинул октагон, где устроил потасовку с членами команды Макгрегора.

    По итогам инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) возбудила дисциплинарное расследование. Ожидается, что решение по делу будет вынесено 29 января.

    #нурмагомедов хабиб#макгрегор конор#смешанные единоборства#уайт дана#ufc
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