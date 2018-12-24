Нурмагомедов попросил перенести слушание по делу о драке после боя с Макгрегором в Россию

ММА 24 декабря 2018 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора.

Нурмагомедов обратился к президенту UFC Дана Уайту с просьбой перенести разбирательство по делу о потасовке после боя с Макгрегором из США в Россию.

«Перенесите мое дело в Россию», - написал Нурмагомедов в своем твиттере.

Напомним, после боя с ирландцем Нурмагомедов покинул октагон, где устроил потасовку с членами команды Макгрегора.

По итогам инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) возбудила дисциплинарное расследование. Ожидается, что решение по делу будет вынесено 29 января.