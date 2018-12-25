Глава UFC: Из-за переноса турнира в Инглвуд потеряем примерно 5 млн долларов

ММА 25 декабря 2018 09:31 Источник: MMAjunkie Автор: Гичунцев Артур

Шоу, которое состоится 29 декабря, перенесли из Лас-Вегаса в Инглвуд после сообщений о проваленном допинг-тесте Джона Джонса.

Глава UFC Дана Уайт выступил с заявлением после скандала с участием американского бойца смешанного стиля Джона Джонса.

"Билеты на турнир в Инглвуде поступят в продажу в среду. Болельщики, которые купили билеты на турнир в Лас-Вегасе, могут обменять их или вернуть полную сумму денег. Прибыль с билетов в Лас-Вегасе оценивалась в 6 млн долларов, а в Калифорнии UFC надеется собрать хотя бы 1 млн. Потеря на билетах составит около 5 млн долларов", – сказал Уайт, чьи слова приводит MMA Junkie.

Напомним, в допинг-пробе Джонса был обнаружен туринабол, за употребление которого боец в 2017 году получил 15-месячную дисквалификацию. Атлетическая комиссия штата Невада не выдала ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе. В связи с этим руководство UFC приняло решение о переносе турнира, который намечен на 29 декабря, в Инглвуд. Атлетическая комиссия штата Калифорния ранее в декабре вернула бойцу временное право участвовать в поединках в этом штате.