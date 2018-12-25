Участники UFC 232 потеряют 13% гонорара после переноса турнира из Невады в Калифорнию

ММА 25 декабря 2018 12:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщил журналист Yahoo Sports Дэйв Дойл.

Участники турнира UFC 232 потеряют в доходах после переноса турнира из Невады в Калифорнию, поскольку всем бойцам придется заплатить налог.

«Бойцы UFC 232 потеряют от 9,25 до 13% гонорара в зависимости от его размера», – сообщил Дойл.

Напомним, шоу перенесли после новости о том, что американский боец Джон Джонс провалил допинг-тест. Атлетическая комиссия Невады отозвала лицензию бойца на время расследования, и промоушен перенес турнир в Калифорнию, где бойцу разрешено выступать.