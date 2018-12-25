Участники UFC 232 потеряют 13% гонорара после переноса турнира из Невады в Калифорнию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА25 декабря 2018 12:42Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Участники UFC 232 потеряют 13% гонорара после переноса турнира из Невады в Калифорнию

Об этом сообщил журналист Yahoo Sports Дэйв Дойл.

Участники турнира UFC 232 потеряют в доходах после переноса турнира из Невады в Калифорнию, поскольку всем бойцам придется заплатить налог.

«Бойцы UFC 232 потеряют от 9,25 до 13% гонорара в зависимости от его размера», – сообщил Дойл.

Напомним, шоу перенесли после новости о том, что американский боец Джон Джонс провалил допинг-тест. Атлетическая комиссия Невады отозвала лицензию бойца на время расследования, и промоушен перенес турнир в Калифорнию, где бойцу разрешено выступать.

#смешанные единоборства#ufc#джонс джон
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта