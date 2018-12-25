Джонс – Густафссону: Я принял твои лучшие удары, но нисколько не удивился

ММА 25 декабря 2018 14:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что американец провалил допинг-тест.

Бывший чемпион UFC Джон Джонс ответил шведскому бойцу смешанного стиля Александру Густафссону, который ранее заявил:

"Теперь мы понимаем, почему ты отказывался от тестов ВАДА. Да будь ты на ракетном топливе, я все равно отправлю тебя в нокаут".

Эту запись в Твиттер Джонс не оставил без внимания: "Я принял твои лучшие удары, но нисколько не удивился. Ты был в паре секунд от технического нокаута в четвёртом раунде. Ты бредишь".

Напомним, Джонс и Густафссон должны провести бой 29 декабря.

Накануне стало известно, что в допинг-пробе американца был обнаружен туринабол, за употребление которого боец в 2017 году получил 15-месячную дисквалификацию. Атлетическая комиссия штата Невада не выдала ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе. В связи с этим руководство UFC приняло решение о переносе турнира, который намечен на 29 декабря, в Инглвуде. Атлетическая комиссия штата Калифорния ранее в декабре вернула бойцу временное право участвовать в поединках в этом штате.