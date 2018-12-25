Гуннар Нельсон: Я определенно помогу Конору перед реваншем с Хабибом - Советский спорт
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ММА25 декабря 2018 17:48Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Гуннар Нельсон: Я определенно помогу Конору перед реваншем с Хабибом

Исландский боец UFC Гуннар Нельсон, который тренируется в зале SBG вместе с Конором Макгрегором, расстроен тем, что не помог ирландцу подготовиться к бою против Хабиба Нурмагомедова.

- Я не помог Конору в подготовке из-за травмы колена. Когда он начал лагерь, я не тренировался и мало чем мог помочь, но у него как обычно была отличная команда.

После боя я подумал: «Мужик, ты должен был быть там». Я сказал это Джону Каване, а он ответил: «Справедливости ради, у тебя была травма, ты не мог полноценно тренироваться».

Думаю, я мог бы подключиться только на заключительном этапе подготовки. Я определенно помогу Конору перед реваншем с Хабибом, – сказал Нельсон.

Гуннар Нельсон – обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу от Хензо Грэйси, Он одержал 17 побед в ММА при 3 поражениях и 1 ничьей.

В октябре Конор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым в четвертом раунде.

#нельсон гуннар#макгрегор конор#нурмагомедов хабиб#ufc
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