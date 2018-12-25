Нурмагомедов посетил съемки сериала в Стамбуле (фото)

ММА 25 декабря 2018 20:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в Стамбуле на съемочной площадке турецкого сериала «Возрождение Эртугрула».

Россиянину удалось пообщаться и сфотографироваться с актерами. В частности, он опубликовал фото с Энгином Алтаном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Типо я тоже в теме 🤜🤛😎 #Эртугрул Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 24 Дек 2018 в 9:15 PST

Напомним, что 6 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла потасовка.

По итогам инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) возбудила дисциплинарное расследование. Ожидается, что решение по делу будет вынесено 29 января.