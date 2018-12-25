Нурмагомедов посетил съемки сериала в Стамбуле (фото)

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в Стамбуле на съемочной площадке турецкого сериала «Возрождение Эртугрула».
Россиянину удалось пообщаться и сфотографироваться с актерами. В частности, он опубликовал фото с Энгином Алтаном.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Типо я тоже в теме 🤜🤛😎 #Эртугрул
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
Напомним, что 6 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла потасовка.
По итогам инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) возбудила дисциплинарное расследование. Ожидается, что решение по делу будет вынесено 29 января.