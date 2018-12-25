Комментатор Джо Роган поддержал Джона Джонса, провалившего допинг-тест

ММА 25 декабря 2018 20:55 Источник: Allboxing.ru Автор: Спирин Дмитрий

Комментатор UFC Джо Роган выступил в защиту бойца Джона Джонса, который накануне снова провалил тест на допинг.

- Я не знаю, что, черт возьми, происходит. Я действительно не знаю. Но USADA кажется очень уверена, что вы не имеете дело с кем-то, кто снова принимает допинг. Это тот же допинг, который он принял несколько месяцев назад. Он уже был наказан за это».

Я понимаю, что людям это не нравится, но вы не можете обвинять кого-то в чем-то, в чем он не виновен. Он определенно виновен в том, что принял его в первый раз. Люди обвиняют его в том, что он глуп, и снова начал это делать. Я не думаю, что это правда. Я не знаю точно, но то, что я читаю у настоящих экспертов, наводит меня на мысль, что действия USADA имеют смысл, - заявил Роган.

Впервые Джонс попался четыре года назад за месяц до первого боя с Кормье на кокаине, но тогда ему это просто сошло с рук, поскольку найденный метаболит кокаина по правилам USADA запрещен только в соревновательный период.

В 2012 году Джонс был задержан за рулем в невменяемом состоянии, но тогда обошелся штрафом в 1000 долларов. В апреле 2015 произошел тот знаменитый инцидент в Альбукерке, когда он на арендованной машине столкнулся с беременной женщиной и оставил ее с травмами на месте преступления. За этот проступок он был лишен пояса UFC и пропустил год.