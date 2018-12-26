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ММА26 декабря 2018 18:26Источник: MMA FightingАвтор: Сметанникова Дарья

В бойца UFC в рождественский вечер бросили гранату

Боец UFC Алекс Оливейра по прозвищу «Ковбой» рассказал, что попал в инцидент из-за которого повредил ногу.

В понедельник в 80 км от Рио-де-Жанейро Оливейра ехал на заправку, где увидел своих родственников, которые вступили с кем-то в перепалку.

«Один парень подошел и направил пистолет в лицо моему племяннику. В этот момент все начали толкаться. У них были мачете, ножи и граната. Они бросили гранату в мою сторону: она разорвалась, и осколки попали мне в ногу», - цитирует бойца MMA Fighting.

Оливейра после случившегося отправился в госпиталь, где ему удалили осколки и оказали первую помощь. После спортсмен дал показания в полиции.

#оливейра алекс#ufc#смешанные единоборства
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