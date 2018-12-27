Нурмагомедов назвал лучшего тренера ММА в 2018 году

ММА 27 декабря 2018 10:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что его тренер Хавьер Мендес должен стать лучшим специалистом уходящего года.

«В этом году тренером года в ММА должен стать Хавьер Мендеc. Другие варианты даже не могут быть в рассмотрении. Назовите мне тренера, который владеет тремя поясами UFC. Нет таких, кроме него», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

В 2018 году из подопечных Медеса отличились в UFC Нурмагомедов и Даниэль Кормье, который имеет два пояса.