Нурмагомедов назвал лучшего тренера ММА в 2018 году - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА27 декабря 2018 10:27Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Нурмагомедов назвал лучшего тренера ММА в 2018 году

Чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что его тренер Хавьер Мендес должен стать лучшим специалистом уходящего года.

«В этом году тренером года в ММА должен стать Хавьер Мендеc. Другие варианты даже не могут быть в рассмотрении. Назовите мне тренера, который владеет тремя поясами UFC. Нет таких, кроме него», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

В 2018 году из подопечных Медеса отличились в UFC Нурмагомедов и Даниэль Кормье, который имеет два пояса.

#нурмагомедов хабиб#мендес хавьер#смешанные единоборства#ufc
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта