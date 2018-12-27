Нурмагомедов назвал лучшего тренера ММА в 2018 году

Чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что его тренер Хавьер Мендес должен стать лучшим специалистом уходящего года.
«В этом году тренером года в ММА должен стать Хавьер Мендеc. Другие варианты даже не могут быть в рассмотрении. Назовите мне тренера, который владеет тремя поясами UFC. Нет таких, кроме него», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
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In 2018 Javier Mendez @akajav needs to become a coach of the year. I don’t want to hear any other option. Name me a coach who has three belts in @ufc only Javier has it. Miss you coach ☝️ В этом году тренером года в ММА должен стать Хавьер Мендез @akajav другие варианты даже не могут быть в рассмотрении, назовите мне тренера, который владеет 3 поясами в @ufc нету таких кроме @akajav
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
В 2018 году из подопечных Медеса отличились в UFC Нурмагомедов и Даниэль Кормье, который имеет два пояса.