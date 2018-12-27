Боец ONE Championship Настюхин: В Азии всегда были готовы платить больше, чем в России

ММА 27 декабря 2018 11:51 Источник: bloodandsweat.ru Автор: Сметанникова Дарья

Российский боец ONE Championship Тимофей Настюхин рассказал, почему остался в азиатском промоушене.

«Иногда, конечно, приходили мысли, что нужно завязывать с этой Азией, переключаться на российские ММА, но когда у меня истекали контракты, ONE FC неизменно предлагал сделки лучше в финансовом плане, чем российские организации. Они всегда были готовы платить больше, чем в России.

Поэтому я оставался в ONE FC. Конечно, я рад, что сейчас организация очень сильно развивается. Подписание бойцов с мировым именем, трансляция на российском телевидении — это только плюс и дополнительная мотивация. Безусловно, сейчас, когда мне дали такой шанс, я доволен тем, что несмотря на все те трудности, которые были в прошлом, я остался в этом промоушене и продолжаю там выступать», - цитирует Настюхина Blood&Sweat.

31 марта Настюхин проведет бой против бывшего чемпиона UFC и Bellator Эдди Альвареса.