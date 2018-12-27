Дамир Исмагулов: 2018 год был очень тяжелым (видео)

ММА 27 декабря 2018 12:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский боец UFC Дамир Исмагулов подвел итоги уходящего 2018 года.

Исмагулов дебютировал в UFC 2 декабря, одержав победу над австралийцем Алексом Горджесом единогласным решением судей.

«Хочу подвести небольшой итог по завершению 2018 года! Этот год был действительно очень тяжелым и как провёл его я можно описать в небольшом видео, которое показано выше, много ждали, готовились в общем было много всего, не знаю каким будет 2019 год, да и загадывать не хочу, пусть он просто будет! Хочу пожелать здоровья моей семье, родным и близким! И пусть было тяжело в этом году, но скажу хорошей цитатой; «не проси у Бога ношу полегче-проси спину покрепче» ждём 2019», - написал Исмагулов в своем инстаграме.