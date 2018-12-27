Дамир Исмагулов: 2018 год был очень тяжелым (видео)

Российский боец UFC Дамир Исмагулов подвел итоги уходящего 2018 года.
Исмагулов дебютировал в UFC 2 декабря, одержав победу над австралийцем Алексом Горджесом единогласным решением судей.
«Хочу подвести небольшой итог по завершению 2018 года! Этот год был действительно очень тяжелым и как провёл его я можно описать в небольшом видео, которое показано выше, много ждали, готовились в общем было много всего, не знаю каким будет 2019 год, да и загадывать не хочу, пусть он просто будет! Хочу пожелать здоровья моей семье, родным и близким! И пусть было тяжело в этом году, но скажу хорошей цитатой; «не проси у Бога ношу полегче-проси спину покрепче» ждём 2019», - написал Исмагулов в своем инстаграме.
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Хочу подвести небольшой итог по завершению 2018 года. Этот год был действительно очень тяжелым и как я его провёл, можно описать в небольшом видео. Много ждали, готовились, в общем, было много всего, не знаю, каким будет 2019 год да и загадывать не хочу - пусть он просто будет! Хочу пожелать здоровья моей семье, родным и близким. И пусть было тяжело в этом году, но, как говорится "Не проси у Бога ношу полегче - проси спину покрепче!" Ждём 2019. #мма #mma #damirismagulov #дамирисмагулов #боецоренбург #новыйпоток #newstreamteam
Публикация от Дамир Исмагулов (@ismagulov_damir)