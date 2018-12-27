Вердум может покинуть UFC

ММА 27 декабря 2018 13:51 Источник: bjpenn.com Автор: Сметанникова Дарья

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум может уйти из промоушена. Об этом сообщил менеджер бразильца Аль Абдель-Азиз.

«Я не думаю, что Фабрисио снова подерется в UFC. Я думаю, что он продолжит выступать но, вероятно, не в UFC. Думаешь, ЮСАДА можно доверять? Фабрисио будет делать то, что лучше для него. У него семья, дети, и до смерти люблю его. Я думаю, он… Я не знаю, что с ним случилось. Но он облажался. Я знаю, что он не жульничал, но я его менеджер, и я его прикрою», - приводит слова Абдель-Азиза BJPenn.

В последнем своем бою 43-летний бразилец проиграл нокаутом в четвертом раунде россиянину Александру Волкову.