«Национальная медиа группа» и «Ростелеком» приобрели права на показ турниров UFC в России

ММА 27 декабря 2018 14:37 Источник: UFC.com Автор: Спирин Дмитрий

Совместная компания «Национальной медиа группы» и «Ростелекома», «Медиа- Телеком», приобрела права на показ турниров UFC.

По информации пресс-службы организации, соглашение рассчитано на три года. Сумма сделки не раскрывается. Также стороны планируют запуск в России неэфирного телеканала UFC. Таким образом,

«Медиа-Телеком» станет эксклюзивным дистрибьютором турниров крупнейшего промоушена смешанных единоборств на территории России и девяти стран ближнего зарубежья.

Всего будут транслироваться около 40 турниров в год. Планируется и запуск нового платного канала под брендом UFC в пакете «Ростелекома». Напомним, ранее правами на показ контента UFC в России владела компания «Телеспорт». Поединки транслировались на основном и тематических каналах «Матч ТВ», а также на портале «Сила ТВ», принадлежащем «Телеспорту».