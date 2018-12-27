«Национальная медиа группа» и «Ростелеком» приобрели права на показ турниров UFC в России - Советский спорт
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ММА27 декабря 2018 14:37Источник: UFC.comАвтор: Спирин Дмитрий

«Национальная медиа группа» и «Ростелеком» приобрели права на показ турниров UFC в России

Совместная компания «Национальной медиа группы» и «Ростелекома», «Медиа- Телеком», приобрела права на показ турниров UFC.

По информации пресс-службы организации, соглашение рассчитано на три года. Сумма сделки не раскрывается. Также стороны планируют запуск в России неэфирного телеканала UFC. Таким образом,

«Медиа-Телеком» станет эксклюзивным дистрибьютором турниров крупнейшего промоушена смешанных единоборств на территории России и девяти стран ближнего зарубежья.

Всего будут транслироваться около 40 турниров в год. Планируется и запуск нового платного канала под брендом UFC в пакете «Ростелекома». Напомним, ранее правами на показ контента UFC в России владела компания «Телеспорт». Поединки транслировались на основном и тематических каналах «Матч ТВ», а также на портале «Сила ТВ», принадлежащем «Телеспорту».

#ufc
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