Алексей Олейник: Турнир UFC в России - главное событие в мире единоборств в этом году

ММА 27 декабря 2018 15:27 Источник: News.ru Автор: Спирин Дмитрий

Боец смешанных единоборств Алексей Олейник подвел итоги уходящего года.

- Я бы выделил одно событие, которые было важно мне и всему сообществу единоборств. Кто бы за кого ни болел — за наших или нет, но все в нашей стране ждали UFC. Долгожданный турнир этого промоушена прошел в сентябре в Москве, его очень долго ждали в России. Благодарен богу за то, что имел к этому событию непосредственное отношение — мой бой с Хантом был венцом бойцовского вечера. Во всех отношениях это главное событие в мире единоборств в этом году. Уже намечен следующий турнир, который, думаю, будет еще лучше, - цитирует Олейника News.ru.

Первый в истории турнир UFC в России состоялся 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский".

В декабре UFC запустил русскоязычную серию официального сайта организации.