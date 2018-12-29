Джонс и Густафссон заработают по 500 тысяч долларов

ММА 29 декабря 2018 10:32 Источник: Vmma.ru

Стали известны гонорары участников главного боя UFC 232.

Бойцы UFC Джон Джонс и Александр Густаффсон заработают по 500 тысяч долларов за главный бой турнира UFC 232, который пройдет 29 декабря в Инглвуде, сообщает Vmma.ru.

Бой за титул в полутяжелом весе, как и весь турнир, должен был состояться в Лас-Вегасе, однако перед боем в допинг-пробе Джонса был обнаружены следы туринабола.

Пока атлетическая комиссия штата Невада проводит расследование, UFC перенес турнир из Невады в Калифорнию.

Также 500 тысяч заработает Крис Жустино, тогда как ее соперница – Аманда Нуньес – получит 350 тысяч.

По закону штата Калифорния бойцы заплатят налог в зависимости от величины гонорара.