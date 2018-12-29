Джонс и Густафссон заработают по 500 тысяч долларов

Стали известны гонорары участников главного боя UFC 232.
Бойцы UFC Джон Джонс и Александр Густаффсон заработают по 500 тысяч долларов за главный бой турнира UFC 232, который пройдет 29 декабря в Инглвуде, сообщает Vmma.ru.
Бой за титул в полутяжелом весе, как и весь турнир, должен был состояться в Лас-Вегасе, однако перед боем в допинг-пробе Джонса был обнаружены следы туринабола.
Пока атлетическая комиссия штата Невада проводит расследование, UFC перенес турнир из Невады в Калифорнию.
Также 500 тысяч заработает Крис Жустино, тогда как ее соперница – Аманда Нуньес – получит 350 тысяч.
По закону штата Калифорния бойцы заплатят налог в зависимости от величины гонорара.