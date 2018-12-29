Джонс и Густафссон заработают по 500 тысяч долларов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА29 декабря 2018 10:32Источник: Vmma.ru

Джонс и Густафссон заработают по 500 тысяч долларов

Стали известны гонорары участников главного боя UFC 232.

Бойцы UFC Джон Джонс и Александр Густаффсон заработают по 500 тысяч долларов за главный бой турнира UFC 232, который пройдет 29 декабря в Инглвуде, сообщает Vmma.ru.

Бой за титул в полутяжелом весе, как и весь турнир, должен был состояться в Лас-Вегасе, однако перед боем в допинг-пробе Джонса был обнаружены следы туринабола.

Пока атлетическая комиссия штата Невада проводит расследование, UFC перенес турнир из Невады в Калифорнию.

Также 500 тысяч заработает Крис Жустино, тогда как ее соперница – Аманда Нуньес – получит 350 тысяч.

По закону штата Калифорния бойцы заплатят налог в зависимости от величины гонорара.

#ufc#густафссон александр#джонс джон#смешанные единоборства
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта