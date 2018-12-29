Даниэль Кормье: Лучше я сам откажусь от титула в полутяжелом весе, чем меня его лишат - Советский спорт
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ММА29 декабря 2018 10:38Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Даниэль Кормье: Лучше я сам откажусь от титула в полутяжелом весе, чем меня его лишат

В ночь на воскресенье новым чемпионом в полутяжелом весе станет победитель бой Джонс – Густаффсон.

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье заявил, что сам откажется от своего титула в полутяжелом дивизионе.

«Сегодня я собираюсь отказаться от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе, – приводит слова Кормье официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Я не хочу, чтобы меня лишали этого титула, который я защищал в течение трех с половиной лет. Если тебя лишают титула, значит ты сделал, что-то не так. А я не такой. Лучше оставлю этот пояс сам, с высоко поднятой головой, чем это сделают за меня».

Напомним, 30 декабря в рамках турнира UFC 232 пройдет бой за титул чемпиона в полутяжелом весе между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном.

#ufc#кормье даниэль#смешанные единоборства
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