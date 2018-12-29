Густафссона оштрафуют за футболку с лозунгом против допинга

ММА 29 декабря 2018 10:45 Источник: Allboxing.ru Автор: Липкин Антон

Швед проведет бой с Джонсом, в допинг-пробе которого обнаружены следу туринабола.

Шведский боец UFC Александр Густафссон будет оштрафован за то, что на взвешивание перед боем за титул чемпиона в полутяжелом весе с Джоном Джонсом пришел в футболке с перечеркнутой надписью «допинг», сообщает AllBoxing.ru.

Это нарушает договоренности между UFC и компанией Reebok. Менеджер бойцов UFC Али Абдельазиз сообщил в твиттере, что Густафссона ждет штраф: «Он получит штраф от 10 до 30 тысяч долларов».

Напомним, бой за титул в полутяжелом весе, как и весь турнир, должен был состояться в Лас-Вегасе, однако в допинг-пробе Джонса был обнаружены следы запрещенного препарата туринабола.

Пока атлетическая комиссия штата Невада проводит расследование, UFC перенес турнир из Невады в Калифорнию.