Аманда Нуньес: Знала, что смогу побить Жустино. Я - величайшая

Бразильянка Аманда Нуньес прокомментировала свою победу над Крис "Сайборг" Жустино на турнире UFC 232,
- Когда я подписывала контракт на этот бой - знала, что это именно то, чего я хочу. Я знала, что могу победить.
Я первая в истории чемпионка UFC в двух весовых категориях. Я - величайшая, - заявила Нуньес.
Напомним, 30 декабря Аманда за 51 секунду нокаутировала знаменитую соотечественницу Крис "Сайборг" Жустино и отобрала у нее чемпионский пояс UFC в полулегком весе. Также Нуньес владеет титулом в легчайшем весе.
HAYMAKERS!!!#UFC232 @Amanda_Leoa pic.twitter.com/dbvMgokE9K— UFC (@ufc) 30 декабря 2018 г.
Ранее она побеждала Валентину Шевченко (дважды), Ронду Роузи, Мишу Тейт.