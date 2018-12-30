Аманда Нуньес: Знала, что смогу побить Жустино. Я - величайшая

ММА 30 декабря 2018 09:40 Источник: MMA Fighting Автор: Спирин Дмитрий

Бразильянка Аманда Нуньес прокомментировала свою победу над Крис "Сайборг" Жустино на турнире UFC 232,

- Когда я подписывала контракт на этот бой - знала, что это именно то, чего я хочу. Я знала, что могу победить.

Я первая в истории чемпионка UFC в двух весовых категориях. Я - величайшая, - заявила Нуньес.

Напомним, 30 декабря Аманда за 51 секунду нокаутировала знаменитую соотечественницу Крис "Сайборг" Жустино и отобрала у нее чемпионский пояс UFC в полулегком весе. Также Нуньес владеет титулом в легчайшем весе.

Ранее она побеждала Валентину Шевченко (дважды), Ронду Роузи, Мишу Тейт.