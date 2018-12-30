Нуньес, Волкановски, Мендес и Холл заработали бонусы по 50 тысяч долларов на турнире UFC 232

В Инглвуде (США) прошел турнир UFC 232, в главном бою которого Джон Джонс победил Александра Густафссона техническим нокаутом.
Лучшим боем вечера признали поединок Алекса Волкановски с Чедом Мендесом (победа Волкановски нокаутом во втором раунде). Оба бойца заработали по 50 тысяч долларов США дополнительно к призовым.
💰💰💰 @Amanda_Leoa | @RyanHall5050 | @ChadMendes vs @AlexVolkanovski @P3Protein #UFC232 pic.twitter.com/lGjnrZkKLm— UFC (@ufc) 30 декабря 2018 г.
Аманда Нуньес (нокаутировала Крис Сайборг в первом раунде) и Райан Холл (победил Би Джея Пенна болевым приемом) заработали по 50 тысяч долларов за лучшие выступления вечера.