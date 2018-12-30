Нуньес, Волкановски, Мендес и Холл заработали бонусы по 50 тысяч долларов на турнире UFC 232 - Советский спорт
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ММА30 декабря 2018 09:55Источник: UFC.comАвтор: Спирин Дмитрий

Нуньес, Волкановски, Мендес и Холл заработали бонусы по 50 тысяч долларов на турнире UFC 232

В Инглвуде (США) прошел турнир UFC 232, в главном бою которого Джон Джонс победил Александра Густафссона техническим нокаутом.

Лучшим боем вечера признали поединок Алекса Волкановски с Чедом Мендесом (победа Волкановски нокаутом во втором раунде). Оба бойца заработали по 50 тысяч долларов США дополнительно к призовым.

Аманда Нуньес (нокаутировала Крис Сайборг в первом раунде) и Райан Холл (победил Би Джея Пенна болевым приемом) заработали по 50 тысяч долларов за лучшие выступления вечера.

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