Нуньес, Волкановски, Мендес и Холл заработали бонусы по 50 тысяч долларов на турнире UFC 232

ММА 30 декабря 2018 09:55 Источник: UFC.com Автор: Спирин Дмитрий

В Инглвуде (США) прошел турнир UFC 232, в главном бою которого Джон Джонс победил Александра Густафссона техническим нокаутом.

Лучшим боем вечера признали поединок Алекса Волкановски с Чедом Мендесом (победа Волкановски нокаутом во втором раунде). Оба бойца заработали по 50 тысяч долларов США дополнительно к призовым.

Аманда Нуньес (нокаутировала Крис Сайборг в первом раунде) и Райан Холл (победил Би Джея Пенна болевым приемом) заработали по 50 тысяч долларов за лучшие выступления вечера.