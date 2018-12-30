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ММА30 декабря 2018 14:24Источник: ТАСС

Петр Ян: Если турнир в России пройдет, то я выступлю на нем

Российский боец смешанного стиля Петр Ян рассказал, что может провести следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в России в 2019 году.

- Следующие соперники будут еще сильнее, у нас есть несколько возможных вариантов. Да, у нас был диалог с Джоном Линекером. Это серьезный соперник, нокаутер, мне хотелось бы поработать с ним в стойке. Меня нокаутировать тоже не так просто.

Я буду отдыхать месяц, после чего возобновлю тренировочный процесс. Вернусь весной. Если турнир в России пройдет, как и планируется, то я выступлю на нем. Если будут изменения - на другом турнире, - приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, что ранее Ян на турнире UFC 232 победил бразильца Сильву Де Андраде.

#смешанные единоборства#ян петр#ufc
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