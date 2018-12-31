Александр Волков: Нам далеко до американцев и бразильцев, но качество российских бойцов выше

ММА 31 декабря 2018 19:27 Источник: Чемпионат.com Автор: Гичунцев Артур

В крайнем поединке Волков проиграл американцу Деррику Льюису.

Российский боец UFC Александр Волков подвел итоги уходящего года, отметив главные события в мире смешанных единоборств.

«Мне турнир UFC в Москве запомнился больше всего. Это было глобально для всего мира и России. Что касается внутреннего рынка, то я не особо погружён в тему наших промоушенов. Но в этом году о себя ярко заявила организация RCC. Всегда были подъёмы и падения. Всё находится примерно на одном уровне остаётся.

В целом для российских ММА этот года стал продолжением предыдущего. Мы набираем обороты. В следующем будет ещё лучше. Хотя до американцев и бразильцев по количеству пока далековато, но качество наших бойцов выше. Нас мало, но выступаем лучше.

Моим главным впечатлением в 2018-м является победа на Вердумом. Ничего такого я в уходящем году не сделал, чего не смог бы переплюнуть в следующем. Собираюсь и дальше выступать, радовать зрителей, а основная цель – пояс UFC.

Всем болельщикам и читателям желаю, чтобы было как можно больше ярких событий в мире спорта. Чтобы бойцы радовали яркими поединками. А мы, включая меня, будем стараться это делать», – цитирует Волкова "Чемпионат".