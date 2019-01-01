ММА 01 января 2019 12:17 Источник: «Советский спорт»

Магомедкеримов заработал миллион долларов, выиграв турнир PFL

Российский боец среднего веса Магомед Магомедкеримов стал победителем финала турнира PFL, который прошел в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден».