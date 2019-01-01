Магомедкеримов заработал миллион долларов, выиграв турнир PFL - Советский спорт
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ММА01 января 2019 12:17Источник: «Советский спорт»

Магомедкеримов заработал миллион долларов, выиграв турнир PFL

 Российский боец среднего веса Магомед Магомедкеримов стал победителем финала турнира PFL, который прошел в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден».

В решающем матче россиянин оказался сильнее американца Рэя Купера, победив удушающим приемом.

В другом поединке этого вечера россиянин Рашид Магомедов, выступающий в легком весе, уступил судейским решением американцу Нэйтану Шульте.

Отметим, что каждый победитель турнира заработал по миллиону долларов.

Все результаты турнира:

Магомед Магомедкеримов победил Рэя Купера III удушающим приемом во втором раунде

Фелипе Линс победил Джоша Коуплэнда техническим нокаутом в четвертом раунде

Шон О'Коннэлл победил Винни Магальяеша техническим нокаутом в третьем раунде

Кайла Харрисон победила Мориель Чарнески техническим нокаутом в первом раунде

Натан Шульт победил Рашида Магомедова единогласным решением судей

Лэнс Палмер победил Стивена Сайлера единогласным решением судей

Луис Тэйлор победил Абуса Магомедова нокаутом в первом раунде

#магомедов рашид#Магомедкеримов Магомед#PFL
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