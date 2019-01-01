Магомедкеримов заработал миллион долларов, выиграв турнир PFL

Российский боец среднего веса Магомед Магомедкеримов стал победителем финала турнира PFL, который прошел в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден».
В решающем матче россиянин оказался сильнее американца Рэя Купера, победив удушающим приемом.
В другом поединке этого вечера россиянин Рашид Магомедов, выступающий в легком весе, уступил судейским решением американцу Нэйтану Шульте.
Отметим, что каждый победитель турнира заработал по миллиону долларов.
Все результаты турнира:
Магомед Магомедкеримов победил Рэя Купера III удушающим приемом во втором раунде
Фелипе Линс победил Джоша Коуплэнда техническим нокаутом в четвертом раунде
Шон О'Коннэлл победил Винни Магальяеша техническим нокаутом в третьем раунде
Кайла Харрисон победила Мориель Чарнески техническим нокаутом в первом раунде
Натан Шульт победил Рашида Магомедова единогласным решением судей
Лэнс Палмер победил Стивена Сайлера единогласным решением судей
Луис Тэйлор победил Абуса Магомедова нокаутом в первом раунде