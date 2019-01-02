Повторный бой Нурмагомедова и Макгрегора может состояться в 2019 году

ММА 02 января 2019 07:46 Источник: TMZ Автор: Спирин Дмитрий

Глава UFC Дана Уайт считает, что в этом году может состоятся реванш между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Если все пойдет по плану, этот поединок должен состояться», - приводит слова Уайта TMZ Sports.

Также глава UFC отметил, что судьба этого поединка во многом зависит от результатов рассмотрения Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) по делу о драке на турнире UFC 229. Вдобавок Уайт не исключил, что первыми право сразиться с россиянином могут получить другие бойцы. В частности, американец Тони Фергюсон.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего выпрыгнул за пределы октагона и устроил потасовку.