Повторный бой Нурмагомедова и Макгрегора может состояться в 2019 году - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА02 января 2019 07:46Источник: TMZАвтор: Спирин Дмитрий

Повторный бой Нурмагомедова и Макгрегора может состояться в 2019 году

Глава UFC Дана Уайт считает, что в этом году может состоятся реванш между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Если все пойдет по плану, этот поединок должен состояться», - приводит слова Уайта TMZ Sports.

Также глава UFC отметил, что судьба этого поединка во многом зависит от результатов рассмотрения Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) по делу о драке на турнире UFC 229. Вдобавок Уайт не исключил, что первыми право сразиться с россиянином могут получить другие бойцы. В частности, американец Тони Фергюсон.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего выпрыгнул за пределы октагона и устроил потасовку.

#нурмагомедов хабиб#макгрегор конор#уайт дана#ufc
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта