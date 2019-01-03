Хабиб Нурмагомедов опустился на третье место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий - Советский спорт
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ММА03 января 2019 14:12Источник: UFC.com

Хабиб Нурмагомедов опустился на третье место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов занимает третье место в рейтинге организации вне зависимости от весовых категорий.

Первое место сохранил за собой чемпион тяжелой категории Даниэль Кормье. На второе место после победы над Александром Густафссоном поднялся Джон Джонс, который стал чемпионом в полутяжелом весе.

Отметим, что также одну позицию в рейтинге потерял экс-чемпион в двух категориях Конор Макгрегор, пропустивший на восьмое Аманду Нуньес.

Рейтинг UFC

1. Даниэль Кормье
2. Джон Джонс
3. Хабиб Нурмагомедов
4. Макс Холлоуэй
5. Ти-Джей Диллашоу
6. Тайрон Вудли
7. Жорж Сен-Пьер
8. Аманда Нуньес
9. Конор Макгрегор
10. Стипе Миочич.

#нурмагомедов хабиб#ufc
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